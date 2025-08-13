Schauspiel in Salzburg streichen? „Das ist absurd“

In Salzburg ist die Debatte um die Zukunft des Schauspiels bei den Festspielen neu entbrannt – zumindest auf kleiner Flamme. Anlass ist die erste halbszenische Lesung des Theaterstücks „Land of No Return“ von Marina Davydova diesen Donnerstag. Das Brisante daran: Die Autorin ist die ehemalige Schauspiel-Chefin des Festivals – und empört sich jetzt über die noch offene Zukunft der Theater-Sparte. In einem emotionalen Facebook-Post schreibt Davydova, das Schauspiel werde „womöglich ganz gestrichen“.