Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festspiel-Debatte

Schauspiel in Salzburg streichen? „Das ist absurd“

Kultur
13.08.2025 16:36
Die Masken vor dem Festspielhaus in Salzburg verfolgen die Debatte um das Schauspiel mit dem ...
Die Masken vor dem Festspielhaus in Salzburg verfolgen die Debatte um das Schauspiel mit dem langen Atem der Geschichte.(Bild: Salzburger Festspiele / Luigi Caputo)

Ex-Schauspielchefin Marina Davydova äußert vor ihrer Lesung in Salzburg Sorge um die Zukunft des Theaters bei den Festspielen. Man wolle die Sparte womöglich ganz abschaffen, stellt sie empört in den Raum. Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser meldet sich in der „Krone“ zu Wort.

0 Kommentare

In Salzburg ist die Debatte um die Zukunft des Schauspiels bei den Festspielen neu entbrannt – zumindest auf kleiner Flamme. Anlass ist die erste halbszenische Lesung des Theaterstücks „Land of No Return“ von Marina Davydova diesen Donnerstag. Das Brisante daran: Die Autorin ist die ehemalige Schauspiel-Chefin des Festivals – und empört sich jetzt über die noch offene Zukunft der Theater-Sparte. In einem emotionalen Facebook-Post schreibt Davydova, das Schauspiel werde „womöglich ganz gestrichen“.

Die Wogen gingen hoch, als die Festspiele sich im Winter nach nur einer Saison von Davydova trennten. Verletzung der Dienstpflicht stand im Raum, man einigte sich außergerichtlich. Mittlerweile sind die Festspiele voll im Gange, das noch von Davydova konzipierte Programm wird unverändert umgesetzt – ohne sie. Eine neue Schauspiel-Leitung ist noch nicht in Sicht, für 2026 verantwortet Intendant Markus Hinterhäuser das Programm selbst.

Von der russischen Theatermacherin Marina Davydova trennten sich die Salzburger Festspiele im ...
Von der russischen Theatermacherin Marina Davydova trennten sich die Salzburger Festspiele im Herbst nach nur einer Saison als Schauspiel-Chefin.(Bild: SF/Neumayr/Leo)

Wie es danach weitergeht, ist offen. Daran stößt sich die russische Theatermacherin, schreibt vom möglichen Aus der Sparte: „Schauspiel in einem Festival zu streichen, das vor mehr als 100 Jahren vom großen Theaterregisseur Max Reinhardt gegründet wurde, ist gelinde gesagt überraschend.“

„Das ist absurd, davon ist keine Rede“, kontert Markus Hinterhäuser auf „Krone“-Nachfrage. Er selbst habe die Planung für den nächsten Sommer übernommen: „Für 2026 war ja noch nichts geplant. Es wird große Produktionen geben, darunter auch zwei Uraufführungen!“

Theater bei den Festspielen

  • Den Bereich Schauspiel leiteten in Salzburg namhafte Künstler wie Peter Stein, Jürgen Flimm, Martin Kušej oder Sven-Eric Bechtolf.
  • Markus Hinterhäuser startete 2017 mit Bettina Hering als Schauspielchefin, 2024 folgte Marina Davydova. 2026 plant der Intendant selbst.
Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser verantwortet das Schauspiel-Programm in Salzburg 2026 ...
Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser verantwortet das Schauspiel-Programm in Salzburg 2026 selbst. Für die Zeit danach sollen im Herbst die Weichen neu gestellt werden.(Bild: Franz Neumayr)

Wie es dann weitergeht, wird im Herbst eine Experten-Klausur klären. Dabei soll die Grundsatzentscheidung fallen, welchen Platz das Schauspiel in Salzburg künftig haben wird – und ob mit eigener Leitung.

Die Lesung von Marina Davydovas „Land of No Return“ am Donnerstag in der Szene Salzburg verspricht auch jenseits der konzeptionellen Festspiel-Querelen ein spannender Theaterabend zu werden: Karl Markovics übernimmt die Hauptrolle des Stadtführers Juri, Davydova spannt in ihrem fiktionalen Erinnerungstext einen großen historischen Bogen – vom Zerfall der Sowjetunion 1991 bis zum gegenwärtigen Krieg in der Ukraine. 

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.853 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
140.139 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
124.647 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1486 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1337 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Kultur
Festspiel-Debatte
Schauspiel in Salzburg streichen? „Das ist absurd“
„Krone“-Interview
Heavysaurus: Dino-Metal für die Nachwuchsrocker
Salzkammergut
Nach Pudertanz: Pride zieht durch die Kaiserstadt
Mit 96 verstorben
Sheila Jordan: Gralshüterin der Jazz-Pädagogik
Wiederentdeckt!
Wiens Foto-Pionierin in Kanal, Blitz & Stahlbeton
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf