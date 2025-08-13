Festspiele wollen Autos für immer draußen haben

Die Festspiel-Großbaustelle, die „Krone“ hat berichtet, macht ab Herbst 2026 eine Totalsperre des Mönchsberg-Tunnels für Monate nötig. „Ich bin überzeugt, dass das eine Chance für die Stadt ist“, sagte der kaufmännische Direktor der Festspiele im Interview im Ö1-Morgenjournal. Autos und Busse sollen dauerhaft draußen bleiben. Für Crepaz könne man in der Zeit des Baus Erfahrungen sammeln, um zu sehen „dass es auch ohne Durchfahrt geht“.