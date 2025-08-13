Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sperre des Neutors

Festspiele wollen Autos für immer draußen haben

Salzburg
13.08.2025 06:00
Bauarbeiten im Mönchsberg machen ab kommendem Jahr die Sperre des Neutors nötig. Der Verkehr ...
Bauarbeiten im Mönchsberg machen ab kommendem Jahr die Sperre des Neutors nötig. Der Verkehr wird hier ausgesperrt.(Bild: stefan zauner)

Wegen der großen Bauarbeiten rund um und in den Festspielhäusern wird ab Herbst 2026 das Neutor für den Verkehr gesperrt. Finanzchef Lukas Crepaz sieht dadurch eine Chance für die ganze Stadt Salzburg.

0 Kommentare

Johann Padutsch wollte, Bernhard Auinger wollte, Lukas Crepaz wird – die Sperre des Neutors durchsetzen. Schon etliche Politiker, wie Ex-Bürgerlisten-Stadtrat Padutsch oder der aktuelle Bürgermeister Auinger (SPÖ), verbrannten sich an einer Sperre für den Verkehr in den vergangenen 20 Jahren die Finger. Der amtierende Stadtchef Auinger verlor 2019 wohl deswegen auch die Bürgermeisterwahl gegen Harald Preuner (ÖVP). Nun nehmen die Salzburger Festspiele mit Crepaz einen neuen Anlauf.

Lesen Sie auch:
Im Malersaal werden Oberflächen veredelt: Wolfgang Kschwendt beizt ein Regal ab.
Salzburger Festspiele
„Jeder Meter in den Werkstätten ist umkämpft“
18.07.2025
Kosten zu hoch
Festspiele müssen ein Stockwerk einsparen
08.11.2024
Festspielbezirk 2030
Infopavillon für Festspiel-Großbauprojekt eröffnet
28.06.2024
Zitat Icon

Ich bin überzeugt, dass das eine Chance für die Stadt ist.

Lukas Crepaz im Ö1-Morgenjournal

Bild: APA/BARBARA GINDL

Die Festspiel-Großbaustelle, die „Krone“ hat berichtet, macht ab Herbst 2026 eine Totalsperre des Mönchsberg-Tunnels für Monate nötig. „Ich bin überzeugt, dass das eine Chance für die Stadt ist“, sagte der kaufmännische Direktor der Festspiele im Interview im Ö1-Morgenjournal. Autos und Busse sollen dauerhaft draußen bleiben. Für Crepaz könne man in der Zeit des Baus Erfahrungen sammeln, um zu sehen „dass es auch ohne Durchfahrt geht“.

Ab Herbst 2026 soll hier Stopp sein.
Ab Herbst 2026 soll hier Stopp sein.(Bild: Tröster Andreas)

Der Festspielumbau um hunderte Millionen Euro könnte so also zur Verkehrsberuhigung in der Altstadt gehörig beitragen. Schon 2015 gab es unter Padutsch wegen einer Baustelle die Sperre des Neutors, der Verkehr rollte danach aber wieder durch den Tunnel. Jetzt wollen aber die Festspiele über die Bauzeit hinaus eine Stau- und Verkehrslösung für die Stadt erwirken.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.799 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
137.863 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
99.093 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1330 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1139 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1087 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf