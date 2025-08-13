Bramberg souverän, „Riesentöter“ schlug erneut zu

Pyrrhussieg für Saalfelden in Absenz des Trainers

Geglückt ist auch das Trainer-Debüt von Interimscoach Jekabs Laguns bei Bischofshofen. Der Westligist hatte mit Adnet, das nach dem freiwilligen Abstieg aus der 1. Landesliga in der 2. Klasse neu durchstartet, keine Mühe – 5:0. Schwerer tat sich der FC Pinzgau in Elixhausen. „Wir müssen vor dem Tor einfach sauberer sein“, befand „Co“ Adonis Spica, der den angeschlagenen Cheftrainer Klausner vertrat nach dem 3:1. Bitter: Kozak schied früh mit Adduktorenbeschwerden aus, für Wangler musste gar die Rettung ausrücken. Nach hohem Bein zog sich der Youngster Platzwunden zu. „Es geht ihm aber schon wieder besser. Ich hoffe, er ist bald wieder fit“, meinte Spica.