Fussball-Landescup

Bramberg souverän, „Riesentöter“ schlug erneut zu

Salzburg
13.08.2025 22:57
Ein gewohntes Bild: Bramberg jubelte auch im Landescup über einen Sieg.
Ein gewohntes Bild: Bramberg jubelte auch im Landescup über einen Sieg.(Bild: Tröster Andreas)

Die Favoriten setzten sich großteils durch an diesem Mittwoch in der zweiten Runde des Landescups. Bramberg siegte im Ortsderby gegen Mühlbach im Pinzgau ebenso wie auch die Westligisten FC Pinzgau und Bischofshofen. Zwei Außenseitersiege gab es aber dennoch.

„Eine klare Sache, nannte Obmann Martin Innerhofer den 3:1-Sieg seiner Bramberger gegen Ortsrivale Mühlbach. Da es zwischen den beiden Teams öfter mal heiß hergeht, war am wichtigsten, dass es keine Zwischenfälle und Verletzte gab. Offiziell fanden sich an diesem warmen Mittwoch 677 Zuschauer zum Revierduell ein.

Pyrrhussieg für Saalfelden in Absenz des Trainers
Geglückt ist auch das Trainer-Debüt von Interimscoach Jekabs Laguns bei Bischofshofen. Der Westligist hatte mit Adnet, das nach dem freiwilligen Abstieg aus der 1. Landesliga in der 2. Klasse neu durchstartet, keine Mühe – 5:0. Schwerer tat sich der FC Pinzgau in Elixhausen. „Wir müssen vor dem Tor einfach sauberer sein“, befand „Co“ Adonis Spica, der den angeschlagenen Cheftrainer Klausner vertrat nach dem 3:1. Bitter: Kozak schied früh mit Adduktorenbeschwerden aus, für Wangler musste gar die Rettung ausrücken. Nach hohem Bein zog sich der Youngster Platzwunden zu. „Es geht ihm aber schon wieder besser. Ich hoffe, er ist bald wieder fit“, meinte Spica.

“Ilse“ ärgerte Puch
Ebenso schwertat sich Puch in Koppl. Entsprechend unzufrieden war Trainer Daniel Buhacek mit der Leistung seines Teams nach dem 2:1. Matchwinner war abermals Doppeltorschütze Maximilian Grasegger. „Es freut mich für ihn, dass er in so guter Form ist. Er hat heute den Unterschied ausgemacht.“ Tragische Figur auf Hausherrenseite war Ex-Profi Stefan Ilsanker, der angesichts von Personalsorgen wieder mal aushalf. Erst wurde ein Treffer von ihm aberkannt. In der letzten Aktion traf er dann per Kopf nur die Latte.

Seiner Rolle als „Riesentöter“ gerecht wurde indes 2. Klasse Süd-Klub Mauterndorf. Nach den Derby-Siegen gegen Tamsweg und St. Michael gelang den Lungauern auch gegen den dritten Landesligisten Pfarrwerfen ein Coup – 4:2. Derweil bog 1. Klasse Süd-Aufsteiger Wagrain/Kleinarl 2. Landesliga Nord-Vertreter Oberalm mit 3:1. 

Während Bürmoos kampflos gegen Lenzing (Spielermangel) aufstieg, sicherte Neuzugang Christian Kaindl Absteiger Golling einen 2:1-Sieg bei 1. Landesliga-Ligarivale Mittersill.

