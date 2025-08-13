Unterhaus-Trainer sah Cup-Sensation aus der Ferne

Der Übungsleiter der Flachgauer wurde von Sportchef Christoph Gruber gegen die Pongauer ersetzt. „Ich bin richtig stolz darauf, wie das Team damit umgegangen ist. Die Mannschaft war nahezu die komplette Spielzeit über bei 100 Prozent und auf Augenhöhe. Das ist ein großer Sieg für uns“, sagte Kirnbauer, während die St. Johanner das Aus hinnehmen mussten. „Wir haben schon ein enges Cupspiel erwartet. Man muss aber dazusagen, dass wir viel rotiert haben“, so Scherer und richtete den Fokus voll auf die Liga. „Mehr war sicher möglich. Wir hätten unsere Chancen nutzen müssen. Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Es ist aber auch kein Beinbruch für uns. Wir wollen uns auf die Liga konzentrieren“.



Samstag geht‘s für die Pongauer zu Vizemeister Imst. Henndorf muss eine Etage tiefer zu den formstarken Schwarzachern.