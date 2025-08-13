Unterhaus-Trainer sah Cup-Sensation aus der Ferne

Der Cup hat nicht nur seine eigenen Gesetze, sondern auch seine eigenen Geschichten. Das trifft ganz besonders auf das gestrige Duell zwischen Henndorf und St. Johann zu, bei dem sich der Salzburg Ligist im Elfmeterschießen mit 4:3 durchgesetzt hat. Kurios: Cheftrainer Stefan Kirnbauer fieberte aus Krankheitsgründen aus der Ferne mit.
Der Übungsleiter der Flachgauer wurde von Sportchef Christoph Gruber gegen die Pongauer ersetzt. „Ich bin richtig stolz darauf, wie das Team damit umgegangen ist. Die Mannschaft war nahezu die komplette Spielzeit über bei 100 Prozent und auf Augenhöhe. Das ist ein großer Sieg für uns“, sagte Kirnbauer, während die St. Johanner das Aus hinnehmen mussten. „Wir haben schon ein enges Cupspiel erwartet. Man muss aber dazusagen, dass wir viel rotiert haben“, so Scherer und richtete den Fokus voll auf die Liga. „Mehr war sicher möglich. Wir hätten unsere Chancen nutzen müssen. Das ist das, was wir uns vorwerfen müssen. Es ist aber auch kein Beinbruch für uns. Wir wollen uns auf die Liga konzentrieren“.
Samstag geht‘s für die Pongauer zu Vizemeister Imst. Henndorf muss eine Etage tiefer zu den formstarken Schwarzachern.
Am Abend stehen sieben weitere Cup-Duelle auf dem Programm. Unter anderem findet das Derby zwischen Mühlbach und dem Leader der Salzburger Liga, Bramberg, statt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.