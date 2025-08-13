Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Ließ-Rücktritt

ÖVP nennt Bürgermeister-Kandidatin für Hof

Chronik
13.08.2025 13:08
Wird Sie Hofs neue starke Frau? Bürgermeister-Kandidatin Daniela Rosenegger.
Wird Sie Hofs neue starke Frau? Bürgermeister-Kandidatin Daniela Rosenegger.(Bild: Tröster Andreas)

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Thomas Ließ steht die Nachfolgefrage nun fest: Das Gemeindepräsidium der Volkspartei hat am Montagabend einstimmig Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger als Kandidatin für die bevorstehende Wahl nominiert.

0 Kommentare

„Ich freue mich über diese ehrenvolle Aufgabe und blicke mit Vorfreude auf einen – hoffentlich – fairen Wahlkampf. Meinem Vorgänger danke ich für seine jahrelange Arbeit“, so die 47-Jährige, die seit 2013 Vizebürgermeisterin ist und die Gemeinde wie ihre Westentasche kennt.

Lesen Sie auch:
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Im eigenen Ort
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
11.08.2025

Auch aus den Reihen der ÖVP kommt kräftige Unterstützung: „Sie kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen und genießt großes Vertrauen“, betonte Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Josef Schöchl. Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer lobte: „Mit ihrer Handschrift und ihrem Know-how wird sie Hof verantwortungsvoll und erfolgreich in die Zukunft führen.“

Politische Dauerläuferin
Rosenegger ist seit 2006 in der Gemeindepolitik aktiv, leitet seit 2008 die ÖAAB-Ortsgruppe und war von 2021 bis 2023 sogar im Salzburger Landtag vertreten. Jetzt will sie den Chefsessel im Gemeindeamt erobern – und die ÖVP steht geschlossen hinter ihr.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.806 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.168 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
103.377 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1331 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1178 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1081 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
Mehr Chronik
Nach Ließ-Rücktritt
ÖVP nennt Bürgermeister-Kandidatin für Hof
Auffälliges Verhalten
Drogenlenker flog bei Kontrolle in Salzburg auf
Krone Plus Logo
Klage gegen Booking
Salzburger Hotels wehren sich gegen Buchungsportal
Feuerwehr gefordert
Wieder ging bei Zederhaus Fahrzeug in Flammen auf
Terror-Prozess
„Ungläubige töten“: Zeuge meldete Radikalisierung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf