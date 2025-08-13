ÖVP nennt Bürgermeister-Kandidatin für Hof

Politische Dauerläuferin

Rosenegger ist seit 2006 in der Gemeindepolitik aktiv, leitet seit 2008 die ÖAAB-Ortsgruppe und war von 2021 bis 2023 sogar im Salzburger Landtag vertreten. Jetzt will sie den Chefsessel im Gemeindeamt erobern – und die ÖVP steht geschlossen hinter ihr.