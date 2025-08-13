ÖVP nennt Bürgermeister-Kandidatin für Hof

Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Thomas Ließ steht die Nachfolgefrage nun fest: Das Gemeindepräsidium der Volkspartei hat am Montagabend einstimmig Vizebürgermeisterin Daniela Rosenegger als Kandidatin für die bevorstehende Wahl nominiert.
„Ich freue mich über diese ehrenvolle Aufgabe und blicke mit Vorfreude auf einen – hoffentlich – fairen Wahlkampf. Meinem Vorgänger danke ich für seine jahrelange Arbeit“, so die 47-Jährige, die seit 2013 Vizebürgermeisterin ist und die Gemeinde wie ihre Westentasche kennt.
Auch aus den Reihen der ÖVP kommt kräftige Unterstützung: „Sie kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen und genießt großes Vertrauen“, betonte Bezirksobmann und Landtagsabgeordneter Josef Schöchl. Landesgeschäftsführer Nikolaus Stampfer lobte: „Mit ihrer Handschrift und ihrem Know-how wird sie Hof verantwortungsvoll und erfolgreich in die Zukunft führen.“
Politische Dauerläuferin
Rosenegger ist seit 2006 in der Gemeindepolitik aktiv, leitet seit 2008 die ÖAAB-Ortsgruppe und war von 2021 bis 2023 sogar im Salzburger Landtag vertreten. Jetzt will sie den Chefsessel im Gemeindeamt erobern – und die ÖVP steht geschlossen hinter ihr.
