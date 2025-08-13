Strobl: Nachbar dankte seinem Lebensretter

Der Ersthelfer wurde mittels der „Team Österreich Lebensretter“-App alarmiert. „Ich lag gerade mit meinen Kindern auf der Couch, meine Frau schlief noch – sie hatte am Vortag Nachtdienst im Krankenhaus gehabt – als plötzlich mein Handy mit einem ungewohnten Alarmton schrillte“, schildert der langjährige Rettungssanitäter Simon. „Es war meine erste Alarmierung über die Lebensretter-App. Ich war überrascht, habe aber instinktiv reagiert und bin losgelaufen.“

Die App zeigte die Adresse des Notfalls an und nachdem er ins Haus gelassen wurde, hörte Simon bereits im Stiegenhaus die Ehefrau des Patienten um Hilfe rufen. Im Badezimmer traf er den reglosen Mann an – es handelte sich um einen Bekannten, den Simon aus früheren Einsätzen kannte, aber nicht wusste, dass er nun in der gleichen Siedlung wohnte.