Strobl: Nachbar dankte seinem Lebensretter

Dramatischer medizinischer Notfall mitten in einer Wohnsiedlung in Strobl – mit glücklichem Ausgang! Ein Mann sackte vor einigen Wochen in seinem Badezimmer zusammen, ein Nachbar eilte dem Mann zur Hilfe. Jetzt kam es zum emotionalen Wiedersehen. . .
Der Ersthelfer wurde mittels der „Team Österreich Lebensretter“-App alarmiert. „Ich lag gerade mit meinen Kindern auf der Couch, meine Frau schlief noch – sie hatte am Vortag Nachtdienst im Krankenhaus gehabt – als plötzlich mein Handy mit einem ungewohnten Alarmton schrillte“, schildert der langjährige Rettungssanitäter Simon. „Es war meine erste Alarmierung über die Lebensretter-App. Ich war überrascht, habe aber instinktiv reagiert und bin losgelaufen.“
Die App zeigte die Adresse des Notfalls an und nachdem er ins Haus gelassen wurde, hörte Simon bereits im Stiegenhaus die Ehefrau des Patienten um Hilfe rufen. Im Badezimmer traf er den reglosen Mann an – es handelte sich um einen Bekannten, den Simon aus früheren Einsätzen kannte, aber nicht wusste, dass er nun in der gleichen Siedlung wohnte.
Erfolgreiche Reanimation
„Gemeinsam mit seiner Frau habe ich ihn aus dem engen Badezimmer in den Vorraum gezogen und sofort mit der Herzdruckmassage begonnen“, erinnert sich Simon. Nur rund zwei Minuten später traf der Rettungswagen ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Patient bereits wieder kurz bei Bewusstsein, kollabierte jedoch erneut. Das Rote Kreuz samt Notarzt konnte den Mann stabilisieren.
Patient bedankte sich persönlich
Der Einsatz war ein voller Erfolg: Der Patient überlebte nicht nur – er stand wenige Wochen später persönlich vor der Tür des Helfers: „Er hat bei mir zuhause geklingelt und sich dafür bedankt, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Jetzt hat er einen Herzschrittmacher mit Defibrillator - aber es geht ihm den Umständen entsprechend sehr gut. Das war ein emotionaler Moment, den ich nie vergessen werde.“
