Radeln am Salzburg Ring für den guten Zweck

„Egal ob jung oder alt, egal ob Citybike oder Rennrad – alle sind herzlich eingeladen, für ein karitatives Projekt mit uns in die Pedale zu treten“, so Mitorganisator Martin Ausweger. 4,2 Kilometer Strecke pro Runde gilt es zu am Ring bewältigen. Ab 8 Uhr kann auf der Strecke geradelt werden. Pro Kilometer würden sich die Organisatoren über einen gespendeten Euro freuen.