Radeln am Salzburg Ring für den guten Zweck

Der Salzburg Ring öffnet seine Tore wieder für Radfahrer. Am Sonntag, dem 17. August, wird bereits zum dritten Mal für karitative Zwecke geradelt. Das Geld kommt der Bildung von Kindern im Libanon zugute.
„Egal ob jung oder alt, egal ob Citybike oder Rennrad – alle sind herzlich eingeladen, für ein karitatives Projekt mit uns in die Pedale zu treten“, so Mitorganisator Martin Ausweger. 4,2 Kilometer Strecke pro Runde gilt es zu am Ring bewältigen. Ab 8 Uhr kann auf der Strecke geradelt werden. Pro Kilometer würden sich die Organisatoren über einen gespendeten Euro freuen.
Die Pfarre Koppl engagiert sich bereits seit 2017 für das Haus St. Vinzenz der Schwestern von Besançon mit Hort, Kindergarten und Schule in der Ortschaft Baskinta im Libanongebirge. Unter anderem wurde das Haus mit neuer Einrichtung möbliert. Auch der Erlös vom 17. August wird unter anderem diesem Projekt zugutekommen.
Kommentare
