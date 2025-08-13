Experten warnen: Autofahren nie mit Flip-Flops!

Versicherungsrechtliche Konsequenzen möglich

In Österreich ist spezielles Schuhwerk beim Autofahren nicht gesetzlich vorgeschrieben – genauso wie in den meisten europäischen Ländern. Doch auch ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung kann unangemessenes Schuhwerk haftungs- und versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. Wenn bei einem durch den schlecht beschuhten Lenker verursachten Unfall jemand verletzt wurde und anderes Schuhwerk den Unfall zumindest verhindern hätte können, kann dies zu einem strafrechtlichen Mitverschulden führen. Außerdem kann es laut der ÖAMTC-Juristin dazu kommen, dass zumindest eine allenfalls vorhandene Kaskoversicherung nicht für entstandene Schäden aufkommt.