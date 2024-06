Zwei Filmhelden machen die Westernstadt unsicher

Ein Raunen ging durch die Fan-Menge, als „Bud Spencer“ und „Terence Hill“ am Montag gegen Abend in der Westernstadt auftauchten. In der Rolle der großen Leinwandhelden: Ex-Polizist Gerald Koller (55) aus Rust und Versicherungsangestellter Günter Brtnik (54) aus Bayern.