William und Kate trauern um Rugby-Legende Burrow

Ehrungen des Königshauses

In Anerkennung seiner herausragenden Rugbykarriere und seines unermüdlichen Einsatzes für die Bekämpfung der Motoneuron-Krankheit wurde Rob Burrow 2021 vom Königshaus mit dem Titel „Member of the Order of the British Empire“ (MBE) ausgezeichnet. Im Jänner 2024 wurde er von William zum Commander of the British Empire (CBE) gemacht.