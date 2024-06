Microsoft vor Einigung in Cloud-Streit mit Rivalen

Das berichtete die Plattform „Politico“ unter Berufung auf Insider. Das Vorhaben beinhaltet demnach eine mögliche Zahlung von mehreren Millionen Euro an den Branchenverband Cispe, und eventuell auch separate Zahlungen an einzelne Firmen. Bei einer Einigung würden die Rivalen auch zusagen, keine ähnlichen Klagen gegen Microsoft irgendwo sonst in der Welt einzureichen. Die Lobbygruppe Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (Cispe) haben der Idee aber noch nicht zugestimmt, hieß es.