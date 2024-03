Cloud-Verband wirft Broadcom „Erpressung“ vor

Der europäische Cloud-Verband CISPE ist in heller Aufregung. Grund ist der US-Konzern Broadcom, der nach der Übernahme des IT-Dienstleisters VMware alle Lizenzen gekündigt hat. Bisher seien nur wenige ausgewählte Kunden eingeladen worden, VMware-Software auch nach dem 1. April 2024 weiter nutzen zu dürfen – teilweise zum Zwölffachen des bisherigen Preises, erklärte CISPE am Dienstag in Brüssel.