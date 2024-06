Zwei Salzburger Trainer hoffen auf würdiges Ende

Nichts wurde es mit dem perfekten Heim-Abschied für St. Johanns Trainer-Urgestein Ernst Lottermoser. Seine Truppe verlor daheim gegen Wolfurt nach früher 1:0-Führung mit 1:3. Trotz der Niederlage wurde der 57-Jährige anschließend für seinen Einsatz bei den Pongauern geehrt. Die Mannschaft will ihm nun in seinem letzten Spiel in Reichenau noch einmal mit einem Dreier beschenken.