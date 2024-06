Dämme überflutet! Hier droht Jahrhunderthochwasser

Bürger sollen Häuser freiwillig verlassen

Im schwäbischen Landkreis Unterallgäu wurden rund 150 Menschen aufgerufen, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Allein in der Ortschaft Babenhausen seien rund 100 Menschen betroffen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Bereits am Freitagabend wurde rund 1300 Menschen in Meckenbeuren (Bodenseekreis in Baden-Württemberg) geraten, ihr Zuhause zu verlassen.