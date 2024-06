Zeitweise brenzlig, aber Vorarlberg darf aufatmen

Nächtliche Entwarnung

Bange Stunden durchlebten vor allem jene, die in unmittelbarer Nähre zur Leiblach leben. Der deutsch-österreichische Grenzfluss wies teils einen Pegelstand auf, der einem 100- bis 300-jährigen Hochwasser entspricht. In der Nacht auf Sonntag gab es sogar Überlegungen, jene Häuser, die in der Nähe des Hörbranzer Sportplatzes liegen, zu evakuieren – in der örtlichen Turnhalle war bereits ein Notquartier mit Schlafplätzen eingerichtet worden.