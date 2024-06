Hochwasser: 1300 Menschen sollen Häuser verlassen

Bangen auch in Ostdeutschland

Auch in anderen Regionen haben die Niederschläge die Wasserstände in Flüssen ansteigen lassen – und weitere Zuwächse werden erwartet. In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich. Im Osten Deutschlands müssen sich die Menschen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf viel Regen, teils auch auf Gewitter einstellen.