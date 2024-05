Warnstufe Rot: Hier wüten Unwetter mit Hagel

Wie bereits Anfang der Woche angekündigt, zieht eine Kaltfront Donnerstagabend über den Westen Österreichs. Schon am Nachmittag galt in den ersten Bundesländern Warnstufe Rot. Schwere Unwetter mit Regen, Gewitter und Hagel versetzen die Einsatzkräfte bereits in Alarmbereitschaft.