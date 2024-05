Im Brettfalltunnel gibt’s bald wieder Gegenverkehr

Auch am Wochenende offen

Wie bereits am Pfingstwochenende und zu Christi Himmelfahrt ist die Röhre auch am verlängerten Fronleichnams-Wochenende in beiden Fahrtrichtungen befahrbar. Stichwort: Ausflugs- und Reiseverkehr. Dies gilt bis Montag, 7 Uhr.