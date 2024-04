Großbaustelle Brettfall: Das Konzept greift

Verkehr fließt auch ohne händische Einweisung

Allerdings: Die in der ersten Woche eingeteilten Verkehrsposten, die händisch die Zufahrt zum Ortsteil Astholz regelten oder am Kreisverkehr in Strass postiert waren, braucht es nicht. „Sie können bei Bedarf rasch wieder aktiviert werden“, verspricht der zuständige LR Josef Geisler.