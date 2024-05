Kickl geht auf Ö-Tour: „Mit euch gegen das System“

Nepp geht auf Wiener Konkurrenten los

Weil die Tour in Wien startet, meldete sich auch Landesparteichef Dominik Nepp zu Wort. Er ließ Unflätigkeiten über die politische Konkurrenz im Rathaus vernehmen und kündigte an, dass es Sozialleistungen nur noch für Österreicher geben werde, „wenn ich 2025 Bürgermeister bin“. Gewaltbereite Jugendliche will Nepp in „Boot Camps“ zwingen, und Wien müsse „Abschiebehauptstadt“ werden.