Grüne: Karner nach Attacke bei FPÖ-Demo untätig

Bei einer Kundgebung der FPÖ Mitte März in Wien wurde ein Team des TV-Senders Puls24 attackiert. Jetzt üben die Grünen am Vorgehen des Innenministeriums nach dem gewalttätigen Übergriff. „Es ist untragbar, dass es hier nicht einmal Ermittlungen gegen die am Angriff Beteiligten zu geben scheint“, kritisierte Mediensprecherin Eva Blimlinger am Dienstag.