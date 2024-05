„Gelder geflossen“: ÖVP zeigt FPÖ in Causa Ott an

Hanger: Kickl ein „Mini-Benko“?

Hanger will von Sila wissen, ob Kickl über FPÖ-Aufträge 500.000 Euro an geheimen Immobiliendeals verdient habe und damit eine Art „Mini-Benko“ sei. Der Vorwurf: Kickl habe bei der Firma einen Treuhandvertrag gehabt, der ihm das Recht einräume, die Immobilie, in der Ideenschmiede eingemietet ist, zu 50 Prozent zu kaufen. Dafür habe Kickl 100.000 Euro gezahlt, führte Hanger aus. Durch Aufträge der FPÖ habe die Agentur Millionengewinne gemacht, die in die Immobilie investiert worden seien, die somit am Markt 1,2 Mio. Euro wert sei. Davon die Hälfte minus 100.000 Euro würden einen Gewinn für Kickl von 500.000 Euro ergeben.