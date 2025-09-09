Rechtsaußen im Höhenflug

Es sollte niemanden überraschen, wenn die politische Landschaft Europas bald ein fundamental anderes Gesicht bekommt: Rechtsaußenparteien werden zu Regierungsparteien in altehrwürdigen Staaten. Alle Umfragen widerspiegeln einen Höhenflug von bis zu 39 Prozent. Die noch amtierenden Regierungen sind schon jetzt weitgehend in Selbst-Blockaden paralysiert.
Blickpunkt Großbritannien: Die „Reform UK“-Partei feiert ihren Führer Nigel Farage, den „europäischen Trump“, schon als kommenden Premierminister. Die Labour-Regierung zerlegt sich gerade selbst. Die Konservativen sind schon weg vom Fenster. Sie waren nach der Niederlage „ihres“ Brexit-Referendums völlig entgleist. Eine Regierung nach der anderen hat sich blamiert.
Frankreich: Marine Le Pen bzw. ihr Kronprinz Bardella stehen vor dem Élysée.
Deutschland: Die AfD bedrängt CDU/CSU 26:26 und könnte bei den Kommunalwahlen im West(!)-Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Stimmenanteil verdreifachen.
Niederlande: Geert Wilders peilt einen großen Wahlsieg an.
Österreich: Die FPÖ steigerte sich auf 35 Prozent, während die Dreierkoalition abbaut.
Was steckt dahinter? Überall die Grundströmung „So geht es nicht weiter“, speziell um das Migrations-Debakel von „Wir schaffen das“, aber die Etablierten können nicht über ihren Schatten springen.
Putin muss nur warten.
Kommentare
