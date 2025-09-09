Rechtsaußen im Höhenflug

Blickpunkt Großbritannien: Die „Reform UK“-Partei feiert ihren Führer Nigel Farage, den „europäischen Trump“, schon als kommenden Premierminister. Die Labour-Regierung zerlegt sich gerade selbst. Die Konservativen sind schon weg vom Fenster. Sie waren nach der Niederlage „ihres“ Brexit-Referendums völlig entgleist. Eine Regierung nach der anderen hat sich blamiert.