Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Rechtsaußen im Höhenflug

Kolumnen
09.09.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Es sollte niemanden überraschen, wenn die politische Landschaft Europas bald ein fundamental anderes Gesicht bekommt: Rechtsaußenparteien werden zu Regierungsparteien in altehrwürdigen Staaten. Alle Umfragen widerspiegeln einen Höhenflug von bis zu 39 Prozent. Die noch amtierenden Regierungen sind schon jetzt weitgehend in Selbst-Blockaden paralysiert.

Blickpunkt Großbritannien: Die „Reform UK“-Partei feiert ihren Führer Nigel Farage, den „europäischen Trump“, schon als kommenden Premierminister. Die Labour-Regierung zerlegt sich gerade selbst. Die Konservativen sind schon weg vom Fenster. Sie waren nach der Niederlage „ihres“ Brexit-Referendums völlig entgleist. Eine Regierung nach der anderen hat sich blamiert.

Frankreich: Marine Le Pen bzw. ihr Kronprinz Bardella stehen vor dem Élysée.

Deutschland: Die AfD bedrängt CDU/CSU 26:26 und könnte bei den Kommunalwahlen im West(!)-Bundesland Nordrhein-Westfalen ihren Stimmenanteil verdreifachen.

 Niederlande: Geert Wilders peilt einen großen Wahlsieg an.

Österreich: Die FPÖ steigerte sich auf 35 Prozent, während die Dreierkoalition abbaut.

Was steckt dahinter? Überall die Grundströmung „So geht es nicht weiter“, speziell um das Migrations-Debakel von „Wir schaffen das“, aber die Etablierten können nicht über ihren Schatten springen.

Putin muss nur warten.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.684 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
140.173 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1403 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1339 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Rechtsaußen im Höhenflug
„Krone“-Kommentar
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
„Krone“-Gastkommentar
Zurück zur Neutralität
„Krone“-Kommentar
Nur die Schwäche der Regierung ist Kickls Stärke
„Krone“-Kommentar
Für Online-Schabernack reicht unser Steuergeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf