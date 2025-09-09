Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Happy Birthday!

Hugh Grant: Der grummelige ewige Romantiker ist 65

Society International
09.09.2025 06:00
Heute lieber grantig statt romantisch: Hugh Grant feiert seinen 65. Geburtstag.
Heute lieber grantig statt romantisch: Hugh Grant feiert seinen 65. Geburtstag.(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Für den Erfinder des unschuldigen Schlafzimmerblicks ist es wahrscheinlich schwierig, das Image des hoffnungslosen Romantikers loszuwerden. Der britische Schauspieler Hugh Grant feiert am 9. September seinen 65. Geburtstag – und er kämpft immer noch damit, in den 1990er und 2000er-Jahren zum Gesicht der großen romantischen Komödien geworden zu sein.

0 Kommentare

Wenn es um Grant geht, denkt man zuerst an den furchteinflößenden Mr. Reed aus „Heretic“ (2024), den er psychotisch gut spielt, an William aus „Notting Hill“ (1999), der am Ende doch noch die von Julia Roberts verkörperte Anna heiratet, vor allem aber an den reizenden Premierminister David aus „Tatsächlich Liebe“ (2003).

„Grumpy“ old Grant
Grant selbst gefallen solche Vergleiche gar nicht, zumindest ist vor Interviews mit dem Briten die Ansage verbrieft, bitte nicht nach den sogenannten Romcoms zu fragen, den romantischen Komödien, die das Herz bewegen, aber nicht unbedingt für eine Oscar-Nominierung geeignet sind. Grant könnte sonst „grumpy“ werden. Über seinen „Notting Hill“-Charakter sagte er einst sogar der „Vanity Fair“, dieser sei „verabscheuungswürdig“.

Hugh Grant und Martine McCutcheon in einer Szene aus
Hugh Grant und Martine McCutcheon in einer Szene aus(Bild: UNIVERSAL PICTURES / Mary Evans / picturedesk.com)

Besser als grantiger Bösewicht?
Rund um die Premiere von „Heretic“ sprach der Brite viel lieber darüber, warum ihm die Rolle als Schurke so viel Spaß mache. „Ich bin nicht der einzige Schauspieler, der gerne den Bösewicht spielt“, sagte Grant. Aus diesen Rollen sei für gewöhnlich mehr herauszuholen. Sie seien tiefgründiger. Gänzlich weg kommt er von den vermeintlich seichteren Filmen aber auch nicht: In diesem Jahr erschien der vierte Teil der „Bridget Jones“-Reihe – mit Hugh Grant als ergrautem Daniel.

  In den 80er-Jahren habe er öfter Schurken gespielt, sagte Grant. „Ich hätte mit all dem weitermachen sollen, habe ich aber nicht.“ Seine Filmografie beinhaltet tatsächlich sehr viel mehr als die Rolle des verträumt guckenden Mannes, der Herzen erobert oder bricht. In „Wonka“ (2023) spielte er gar einen Umpa-Lumpa. Aber so ist das nun einmal mit dem Image.

Grant mit seinen „Bridget Jones“-Co-Stars Renée Zellweger und Colin Firth
Grant mit seinen „Bridget Jones“-Co-Stars Renée Zellweger und Colin Firth(Bild: mptv / picturedesk.com)

  Er habe „den schrecklichen Verdacht, dass wir von Natur aus ziemlich böse, finster, gierig, gewalttätig, eifersüchtig, unattraktiv, eitel und narzisstisch sind, und dass sich Schauspieler immer zu dem hingezogen fühlen, was sie am nächsten zu den Wurzeln der eigenen DNA zurückführt“, sagte Grant, und widersprach damit eindeutig dem Menschenbild, das in einer „Romcom“ vermittelt wird.

  Für seine eindrucksvolle Darstellung des Entführers mit dunkler Psyche in „Heretic“ wurde Grant in diesem Jahr erneut für den Golden Globe nominiert, zum siebenten Mal insgesamt. Gewonnen hat er den Filmpreis aber bisher nur für seinen filmischen Durchbruch in „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ vor 30 Jahren. Die Angebetete war damals nicht Roberts, sondern Andie MacDowell, Grants romantischer Blick – die erstaunt hochgezogenen Augenbrauen mit einladendem Lächeln – war aber derselbe.

Lesen Sie auch:
Hugh Grant mit Ehefrau Anna Elisabet Eberstein im Februar 2025
Laptops statt Freizeit
Hugh Grant wettert über Privatschule seiner Kids
28.04.2025
Star ist „beleidigt“
Hugh Grant mit Kindern bei Grenzkontrolle gestoppt
07.04.2025
„Wirklich demütigend“
Hugh Grant kämpft am Filmset mit Panikattacken
26.12.2024

Nach Skandalen nun ruhiges Familienleben
Im Privatleben erlebte Grant nicht immer die romantische Komödie. Die Festnahme nach einem Stelldichein mit einer Prostituierten in den 90ern in Los Angeles hängt ihm nach, Grant war zudem Opfer des Abhörskandals, der 2011 das Ende der britischen Zeitung „News Of The World“ besiegelte. Jahrelang hatten Reporter die Mobiltelefone von Prominenten, Royals und Politikern abgehört.

Hugh Grant mit Ehefrau Anna Elisabet Eberstein
Hugh Grant mit Ehefrau Anna Elisabet Eberstein(Bild: AFP)

Seit 2018 ist Grant mit der schwedischen Fernsehproduzentin Anna Eberstein verheiratet, mit der er drei Kinder hat, dazu kommen eine Tochter und ein Sohn aus einer anderen Beziehung. Seine eigenen Eltern hatten in Grants Jugend nicht viel mit Film am Hut. „Meine Mutter war Kirchgängerin und wollte, dass ich Erzbischof von Canterbury werde“, sagte Grant einmal in der BBC.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.684 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.361 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
140.173 mal gelesen
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1403 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1339 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Mehr Society International
Happy Birthday!
Hugh Grant: Der grummelige ewige Romantiker ist 65
In knappem Bikini
So heiß verabschiedet sich Liz Hurley vom Sommer
Heimkehr nach Rivalta
Giorgio Armani in seinem Geburtsort beigesetzt
Krebs-Kampf
Jolie bricht bei Filmfestival in Tränen aus
Liebes-Comeback?
Will Smith & Jada zeigen sich wieder zusammen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf