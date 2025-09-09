Hugh Grant: Der grummelige ewige Romantiker ist 65

Besser als grantiger Bösewicht?

Rund um die Premiere von „Heretic“ sprach der Brite viel lieber darüber, warum ihm die Rolle als Schurke so viel Spaß mache. „Ich bin nicht der einzige Schauspieler, der gerne den Bösewicht spielt“, sagte Grant. Aus diesen Rollen sei für gewöhnlich mehr herauszuholen. Sie seien tiefgründiger. Gänzlich weg kommt er von den vermeintlich seichteren Filmen aber auch nicht: In diesem Jahr erschien der vierte Teil der „Bridget Jones“-Reihe – mit Hugh Grant als ergrautem Daniel.