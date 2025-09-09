Burgenländische Klinik auf internationaler Bühne

Die wissenschaftliche Leitung lag in den Händen von Prof. Prof. h. c. Dr. Dr. med. Günther C. Feigl (Klinik Oberwart) sowie Dr. Gavin W. Britz, Direktor des Houston Methodist Neurological Institute. Auf dem Programm standen aktuelle Entwicklungen in der Schädelbasischirurgie, darunter Risikomanagement, endoskopische Zugänge und minimalinvasive Operationstechniken. Praktische Übungen im anatomischen Labor ergänzten die Fachvorträge und Demonstrationen. Besondere Beachtung fand die Präsentation des retrosigmoidalen Zugangs, die von Feigl persönlich durchgeführt wurde.