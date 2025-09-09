Rangnick-Zukunft? „… dann macht er nicht weiter“

Sollte Österreichs erste WM-Teilnahme seit 1998 nicht gelingen, hat Rangnick bereits für klare Verhältnisse gesorgt. „Wenn er es nicht schafft, macht er nicht weiter. Das hat er klar artikuliert“, erinnerte Pröll. „Sonst gibt es einen Vertrag bis zur WM, und wir werden uns zur gegebenen Zeit darüber unterhalten.“ Derzeit gebe es keinen Austausch dazu, ob der Deutsche nach dem Turnier, bei dem er 68 Jahre alt wird, überhaupt noch zur Verfügung stünde. Pröll: „Jetzt ist der volle Fokus auf den Erfolgen der nächsten Wochen, um dieses Ziel einmal zu erreichen.“