Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht

Einmal mehr gab er da den ganz großen Angreifer. Ja, Opposition, das kann er, das wissen wir. Und wir glauben auch, dass er der Regierung maximal wird einheizen können – nicht zuletzt, wo sie doch ein leichtes Ziel abgibt. Und doch dachte man sich gestern wieder einmal, als er Kompromissbereitschaft mit Verrat gleichsetzte, als er immer wieder vom Umbau des Staates sprach – wie hätte sich Kickl als Bundeskanzler gegeben? Wie würde er sich als Regierungschef machen, der er ja beinahe geworden wäre.