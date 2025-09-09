Salzburgs Propagandadienst holt seinen Chef von SN
Spitzenjob beim Land
Die Zeit läuft! Zwar können Bewerbungen für den Posten an der Spitze des Medienzentrums des Landes noch abgegeben werden, der Spitzenjob im Chiemseehof dürfte aber schon vergeben sein. Ein langjähriges Redaktionsmitglied der Salzburger Nachrichten dürfte zum Zug kommen.
Nach der Kritik von Sepp Schellhorn am Salzburger Landesmedienzentrum schrillten im Chiemseehof die Alarmglocken. Der Staatssekretär für Deregulierung und Bürokratieabbau hatte in der „Krone“ vorgeschlagen, den Pressedienst „zu redimensionieren oder ganz abzuschaffen“. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihr Klubchef Wolfgang Mayer reagierten empört auf den Vorstoß des Staatssekretärs fürs Sparen.
