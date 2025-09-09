Irre Verfolgungsjagd endete für Raser (17) im Bach

Streifenwagen abgedrängt

Eine Fahndung wurde eingeleitet, bei der sich rasch herausstellte, dass sich gestohlene Mödlinger Kennzeichen am gesuchten Auto befanden. Eine Zivilstreife entdeckte dieses wenig später in St. Pölten. Obwohl es kurz danach aussah, dass der Lenker zur Vernunft komme und anhalte, gab er schließlich doch Vollgas. Mit bis zu 120 km/h raste er durch die Stadt, ignorierte dabei rote Ampeln und Einbahnregelungen. Einen Streifenwagen drängte er sogar von der Straße ab.