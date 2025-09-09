Vater drohte: „Etwas Schlimmes wird passieren“

Ein Prozess, der selbst abgebrühte Zuhörer fassungslos macht. Angeklagt ist der 40-jährige Österreicher mit türkischen Wurzeln, weil er Frau und Kinder immer wieder mit dem Tod bedrohte. Alles begann im Februar, als seine Ehe zerbrach. Für ihn offenbar der Auslöser einer Abwärtsspirale. Im Zorn vertraute er seiner 14-jährigen Tochter an, er wolle ihre Mutter, den jüngeren Bruder und weitere Angehörige umbringen. Das Mädchen wurde zum seelischen Mülleimer des eigenen Vaters – weil er, wie er vor Gericht erklärte, „niemanden zum Reden“ gehabt habe. Doch bei Worten blieb es nicht.