In Tumulte verwickelt

Spuck-Attacke! Luis Suarez auch für MLS gesperrt

Fußball International
09.09.2025 05:53
Luis Suarez sorgte nach dem Leagues-Cup-Finale für einen Eklat.
Luis Suarez sorgte nach dem Leagues-Cup-Finale für einen Eklat.(Bild: AFP/CHRIS ARJOON)

Fußball-Altstar Luis Suarez ist für sein Verhalten nach dem verlorenen Finale im Leagues Cup von der Major League Soccer (MLS) für drei Spiele gesperrt worden. Davor hatte er für den Leagues Cup eine Sperre für sechs Partien ausgefasst. 

Der 38-jährige Inter-Miami-Stürmer war vor rund einer Woche im Leagues Cup nach einem 0:3 gegen die Seattle Sounders in Tumulte verwickelt und schien in Richtung eines gegnerischen Betreuers zu spucken. Suárez entschuldigte sich später dafür.

Suarez fehlt Miami nun u.a. nächste Woche bei einem MLS-Heimspiel ausgerechnet gegen die Seattle Sounders. Steven Lenhart aus dem Seattle-Betreuerstab wurde für die gesamte verbleibende MLS-Saison die Akkreditierung entzogen. Auf Leagues-Cup-Ebene hatte er eine Fünf-Spiele-Sperre ausgefasst.

