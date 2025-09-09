Für zwei Skigebiete ist jetzt die Rettung in Sicht

Im Mai schlitterte die Mariazeller Bürgeralpe in die Insolvenz. Der Betrieb auf der Bürgeralpe ging aber weiter – und das erfolgreich: „Wir hatten bisher trotz verregneten Juli 72.000 Gästeeintritte. Wenn der Herbst mitspielt, erreichen wir das Ziel von 90.000 Gästen für die gesamte Sommersaison“, so Geschäftsführer Johann Kleinhofer. Auch Tourismusverbandsobmann Nino Contini ist zufrieden: „Im ersten Halbjahr gab es bei den Nächtigungen ein Plus von acht Prozent auf gut 70.000.“