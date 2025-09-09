Was unsere Leser an den Öffis am meisten stört

Die Ticketpreise steigen kräftig. Da sollte man als Fahrgast mehr Leistung und Angebot erwarten dürfen. Aber auch, dass aktuelle Probleme im Öffi-Betrieb weniger werden. Welche sind das? Wir haben dazu unsere Leser befragt. Und sehr viele Rückmeldungen erhalten. Auch Überraschendes.