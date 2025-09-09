Wenn die Sammelleidenschaft krankhaft wird

Vater drohte: „Etwas Schlimmes wird passieren“
Wiederholt vor Gericht
Sie sammeln alles, was ihnen in die Finger kommt. Die Scham bei Menschen mit dem „Messie-Syndrom“ ist meist riesig, aber Hilfe für sie gibt es kaum, wie das Beispiel Tirol zeigt. Was Betroffene denken, wie sie sich fühlen – und welche Rolle Familie und Freunde einnehmen können.
Eine Wohnung voll mit Pfandflaschen, Verpackungen und Essensresten: Wird die Wohnung zur Müllhalde, kann man vom Messie-Syndrom (abgeleitet von Englisch „mess“, also Unordnung) sprechen. Ein Tabuthema, das in Tirol kaum Unterstützung findet. Häufig betrifft es Menschen mit dem Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.