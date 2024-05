Jetzt sind die Rothosen am Lokalrivalen dran

Dabei war das gestrige Heimspiel keines für schwache Nerven – die Dornbirner mussten einen Rückstand wettmachen. Das 0:1 kassierten sie nach einem Eckball. Am zweiten Pfosten stieg St. Pöltens Riegler am höchsten, ließ FCD-Goalie Jakob Odenahl mit seinem Kopfball keine Chance. Ein Dämpfer, den die Rothosen schnell wegsteckten, den Gegner weiter mutig attackierten. In die Pause ging es dennoch mit dem knappen Rückstand.