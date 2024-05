Standort, Kapazität: So steht es ums neue Stadion

Drexler: „Graz ist Fußballhauptstadt“

„Graz ist die Fußballhauptstadt Österreichs, die Steiermark ist das Fußballbundesland Österreichs. Daher ist es eine Schande, dass wir nicht in der Lage sind, Champions-League-Spiele in Graz auszutragen und auch bei Fußballländerspielen außen vor sind. Der herausragende Erfolg der steirischen Fußballvereine in den letzten Jahren unterstreicht aber, dass an der Steiermark gerade im Fußball niemand vorbeikommt. Daher möchte ich anregen, dass das geplante neue Nationalstadion in die Steiermark kommen soll“, ließ Drexler aufhorchen.