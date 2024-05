Wie das Nationalstadion in Graz landen soll

Christopher Drexler eröffnete am Freitag den Ideen-Wettbewerb des Superwahljahres mit einem Großprojekt: Ein neues Nationalstadion soll in die Steiermark kommen – konkret in den Süden von Graz. 50.000 Plätze soll die Arena haben und für große Fußballspiele genauso wie für Konzerte geeignet sein. Luftschloss oder Vision?