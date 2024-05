Essen wie im Urlaub erhöht Gehirnleistung

Vitamin B12 findet man hingegen nur in tierischen Lebensmitteln, vor allem Makrele, Rindfleisch und in geringeren Mengen auch in Eiern und Milchprodukten. Gerade älteren Menschen fehlt es jedoch häufig aufgrund der Einnahme von bestimmten Medikamenten wie etwa Protonenpumpenhemmern (gegen zu viel Magensäure bzw. als Magenschutz bei Schmerzmitteleinnahme) an Vitamin B12.