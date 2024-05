Notorischer „Bombenleger“ vor Gericht

Wollte Schlafplatz in der Justizanstalt

Lapidar erklärt der Obdachlose im Prozess am Montag, was ihn zu den Drohanrufen bewegte: „Ich wollte einen Schlafplatz in der Justizanstalt erzwingen.“ Aufgrund seiner psychischen Krankheit sei er schon am LKH Rankweil behandelt worden. Richter Christoph Stadler verurteilt den Mann wegen gefährlicher Drohung mit Sprengmitteln rechtskräftig zu 14 Monaten Gefängnis und fügt in Richtung des Verurteilten hinzu: „Jetzt ist Ihr Wunsch nach einer Schlafstelle in der Justizansalt doch noch in Erfüllung gegangen.“