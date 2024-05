Entscheidet das erste Kind über Altersarmut?

Der Muttertag steht vor der Tür: Für Monika* ist es der erste überhaupt, denn ihr Erstgeborener kam erst vor acht Monaten auf die Welt. Seitdem ist sie in Karenz und kümmert sich zu Hause um ihr gemeinsames Kind. Das Paar erinnert sich noch gut an die Zeit, als sie über ihre Vorstellungen von Gleichberechtigung in ihrer Familiengestaltung gesprochen haben, doch letzten Endes landeten sie wieder bei der klassischen Aufteilung: Monika bleibt zu Hause, ihr Partner Lukas* geht arbeiten.