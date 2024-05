„Größte Stärke ist seine absolute Gelassenheit“

„Ich war den Tränen nahe, da für ihn ein absoluter Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist“, erinnert sich Linda Lawal an die erstmalige ÖFB-Einberufung ihres Bruders Tobias im November 2023. Sieben Monate später wird er erneut auf der Liste stehen, wenn Teamchef Ralf Rangnick heute den ÖFB-Kader präsentiert. Die EURO soll die vorläufige Krönung des Torhüters werden, der vor rund einem Jahr zur Nummer eins des LASK gekürt worden war und seither nicht nur in der Europa League gegen Liverpool geglänzt hatte.