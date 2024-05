Rapid kann sich nur noch „ablösefrei“ leisten

Querfeld wird nicht zu halten sein.

„Wir haben zuletzt Wochen aus dem letzten Loch gepfiffen“, bekannte Trainer Klauß. „Viele Spieler sind nicht in Normalfassung.“ Am Ende Platz vier, punktegleich mit Hartberg. Nur Lustenau und Altach gewannen in der Saison weniger Heimspiele als Rapid (4). „Wir haben Spieler, die nicht konstant ihre Leistung abrufen“, so Klauß. Was nicht für Grüll und Querfeld gilt – das Duo steht auch im „Krone“-Team der Saison (siehe unten). Grüll wechselt zu Werder, Querfeld wird nicht zu halten sein. Auch wenn die Fans „Leo bleib bei uns“ skandierten.