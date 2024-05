Jubel und Tränen | Goliath besiegen

Goliath besiegen. Der GAK, „die Roten“, stürzte in mehrere Pleiten und schließlich in das Bodenlose, in die allerletzte Liga. Doch von dort aus „derappelte“ sich der wiedergegründete Verein, holte einen Meistertitel nach dem anderen, stieg Jahr für Jahr auf. Neben dem sportlichen Erfolg war der neue GAK vom ersten Tag in der untersten Liga an ein Magnet für Fans. Tausende Zuschauer in den untersten Ligen – und sie zogen mit bis in die 2. Liga, wurden noch mehr. Vor einem Jahr schien das Wunder gekrönt zu werden, der GAK wieder zurück in der Bundesliga – um in der letzten Spielrunde das Rennen um den Aufstieg noch zu verspielen. Das passiert heuer nicht mehr: Seit gestern der erste Verfolger Ried verlor ist der GAK vier Runden vor Schluss uneinholbar Erster in der zweiten Liga, ab Sommer also wieder erstklassig. Und alles sieht danach aus, als würde Graz diesmal gleich zwei Meister feiern. Denn neben dem Meister der 2. Liga dürfte Sturm nach der gestrigen Niederlage von Verfolger Salzburg den Dauermeister von der Salzach ablösen. So dürfen sich nicht nur die Fans der steirischen Klubs freuen – sondern wohl auch viele Fußballinteressierte aus dem Rest des Landes: Wenn Goliaths wie Salzburg besiegt werden, tut das vielen Fußballseelen gut.