LIVE ab 17 Uhr: Rapid trifft auf Red Bull Salzburg

Für Rapid geht es vier Tage nach dem 1:2 in Klagenfurt gegen Sturm um Frustbewältigung. „Nach diesem Match habe ich nicht gut und viel geschlafen“, erzählte Coach Robert Klauß. Auch am Freitag bekräftigte er seine Meinung, wonach das Siegestor der Steirer irregulär gewesen sei. Zwar hätte er in seinem Interview unmittelbar nach Spielende rückblickend einige Aussagen „anders formuliert, doch ich bleibe zu 100 Prozent dabei, dass die Entscheidung zu 100 Prozent falsch war. Eine so große Entscheidung zu treffen und sich das nicht einmal auf Video anzuschauen, ist das, was mich extrem geärgert hat. Für den Schiedsrichter ist es einfach nur ein Pfiff, für uns aber die Welt, die dranhängt“, so Klauß.