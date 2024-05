Ehemann von Ladendiebin beim Prozess festgenommen

Während die angeklagte Österreicherin (46) bereits kriminelle Erfahrung sammelte und schon sechs Einträge im Vorstrafenregister hat, saß die andere Angeklagte (39), eine hierzulande lebende Rumänin und Uni-Absolventin, das erste Mal vor der Richterin. Weil sie beide am 2. Februar 2024 in einem Kleidungsgeschäft in Salzburg insgesamt 29 Artikel um 3200 Euro mitgenommen haben. Die Staatsanwältin nennt Details: „Die Beute haben sie im Kinderwagen deponiert.“ Als zwei Ladendetektive die Frauen stellten, reagierte die 46-Jährige äußerst rabiat: „Sie setzte Gewalt gegen zwei Detektive, schlug mit der Faust zu und fuhr einem Detektiv mit dem Kinderwagen über die Füße.“ Deshalb wird der Erstangeklagten räuberischer Diebstahl vorgeworfen, und der Zweitangeklagten „nur“ einfacher Diebstahl. Das war nicht alles: Die 46-Jährige soll Wochen davor in Tirol auch einen Kinderwagen gestohlen haben. „Für die Enkelkinder“, meinte die kinderlose Frau auf Nachfrage.