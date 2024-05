Mildes Urteil im Fall von Taucherin Verena

Kroatische Medien berichten nun von einem Urteil – und das fiel milde aus. In Rijeka wurde der Lenker (31) des Boots zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt, nicht rechtskräftig. Unter anderem Unbescholtenheit bis zum tragischen Unfall führte das Gericht als Grund an, warum die Haftstrafe unter dem für dieses Delikt üblichen Minimalstrafmaß von drei Jahren liegt. An Gerichtskosten muss der Mann 1610 Euro zahlen.