So finanzieren westliche Banken Putins Kriegskassa

Moralische Fragwürdigkeit zahlt sich aus

Und gerade die RBI steuerte dabei offenbar einen wesentlichen Brocken bei – sie hält nach Vermögenswerten der größten europäischen Banken die größten Anteile in Russland. Weiters gelistet sind dabei die UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo und OTP. Finanziell scheint ihnen der moralisch fragwürdige Verbleib kaum zu schaden; so verbuchten sie 2023 einen Gewinn von insgesamt mehr als drei Milliarden Euro – und damit dreimal so viel wie im Jahr 2021.