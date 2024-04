RBI: Russland-Tochter sucht Dutzende Mitarbeiter

Ausstiegspläne am Laufen, doch Mitarbeiterzahl steigt

Die RBI ist die größte westliche Bank in Russland. Das Kreditvolumen der russischen Tochter ist laut RBI seit Beginn des Ukraine-Kriegs um 56 Prozent reduziert worden, auch das Zahlungsverkehrsgeschäft wurde deutlich zurückgefahren. Zudem arbeitet das Institut weiterhin an einem möglichen Verkauf oder einer Abspaltung des Russland-Geschäfts. Die Zahl der Mitarbeiter war per Jahresende 2023 um gut vier Prozent auf 9942 Beschäftigte gestiegen.