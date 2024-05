Läuten für Michi und Vinc die Hochzeitsglocken?

Sie gelten seit Jahren als eines der Traumpaare im alpinen Skiweltcup. Nun machten die Speed-Asse Michi Heider und Vincent Kriechmayr offenbar Nägel mit Köpfen und sollen schon bald die Hochzeitsglocken läuten lassen. Am vergangenen Wochenende feierte die Braut in spe ihren Polterer in Slowenien – kleines Hoppala inklusive.