Nina Dobrev nach schwerem Bike-Unfall im Spital

Und so viel ist jedenfalls fix: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Denn in der Kommentarspalte witzelten die Fans frech über Dobrevs Unfall. So schrieb ein Fan in Anlehnung an Dobrevs „Vampire Diaries“-Rolle: „Nina, du bist kein Vampir, du bist ein Mensch.“